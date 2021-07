Napoli Calcio | Giuntoli fa sul serio e sonda un big del Bayern Monaco

Il Napoli e il mercato. I primi obiettivi della società azzurra sono chiari, non tanto i nomi, quanto i ruoli in cui servono rinforzi, a tutti i costi. Un terzino sinistro e un centrocampista. Rispetto alla passata stagione Bakayoko è tornato in Inghilterra, mentre sulla fascia tocca fare i conti con la partenza di Hysaj che è passato alla Lazio. Mario Rui piace a squadre turche, mentre Ghoulam è ancora fermo per il brutto infortunio al ginocchio. Sull'out mancino il preferito di Spalletti è uno solo, Emerson Palmieri. Gli altri nomi sono tutte alternative all'italo-brasiliano. In mezzo al campo invece è una situazione completamente diversa e l'ultimo nome accostato al club partenopeo può far sognare<<<