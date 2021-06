Napoli calcio – Due priorità e un’offensiva che tarda ad arrivare

Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. I summit di mercato del Napoli hanno questi tre protagonisti. Tante le voci sulla società partenopea, in vista della prossima sessione estiva di compravendite. Diverse anche le suggestioni, ma non vanno dimenticate anche le uscite, sì perché diversi gioielli azzurri sono nel mirino di grandi squadre. Cessioni che permetterebbero di finanziare i nuovi arrivi. Una pratica utilizzata spesso anche in passato e che ha dato i suoi frutti. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli<<<