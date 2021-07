Napoli Calcio – Colpo impossibile? Largo al piano B

Partirà in questi giorni in maniera concreta il mercato del Napoli. Fin qui la dirigenza partenopea, guidata dal presidente De Laurentiis e dal direttore sportivo Giuntoli, ha fatto tanti sondaggi e svariate valutazioni, ma ora è arrivato il momento di agire. Terminato il ritiro di Dimaro, in cui il nuovo mister Luciano Spalletti ha potuto valutare da vicino quasi tutta la rosa, adesso è necessario fornire al tecnico gli uomini di cui avrà bisogno. Servirà nel più breve tempo possibile un centrocampista, visto l'infortunio di Demme che lo terrà fuori per qualche settimana.