Ore di fuoco in casa Napoli per quanto concerne il mercato. Cristiano Giuntoli ha il chiodo fisso per un giocatore che nella sua testa dovrebbe andare a sostituire Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito all'ombra del Vesuvio. La società partenopea sarebbe pronta per un'accelerata che possa portare alla classica fumata bianca<<<