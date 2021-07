Napoli Calcio – Attenzione! Sul piatto 30 milioni, ma De Laurentiis…

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato. La strategia del presidente Aurelio de Laurentiis è molto chiara. Prima si deve cedere e poi si potrà acquistare. Al contempo però il patron azzurro non è disposto a offrire particolari sconti per i suoi gioielli. I nomi su tutti che potrebbero lasciare Napoli sono quelli di un difensore, di un centrocampista e di un attaccante. Le loro cessioni farebbero sicuramente comodo alle casse campane, ma, come dice sempre ADL, "dare moneta, avere cammello". Ma la moneta non deve consistere in pochi spiccioli, ma in forzieri pieni zeppi di euro. Come dimostra la reazione di De Laurentiis all'ultima proposta ricevuta<<<