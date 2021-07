Napoli Calcio – ADL si sblocca: pronta offerta da 20 milioni

Il Napoli ha iniziato finalmente la preparazione in vista della nuova stagione. L'obiettivo del club è chiaro, si punta ad arrivare nelle prime quattro posizioni per ritornare a giocare la Champions League. Per farlo, però, saranno necessari degli investimenti per migliorare la rosa attuale, affinché il tecnico di Certaldo possa avere tutte le carte in regola per competere con le big. De Laurentiis, Giuntoli e la dirigenza partenopea tutta sono al lavoro in tal senso, e potrebbero a breve fare un'offerta da 20 milioni per un calciatore che stuzzica parecchio Spalletti<<<