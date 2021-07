Calcio Napoli – Può essere una manna dal cielo, Spalletti ci pensa

La prima amichevole stagionale del Napoli è andata. Una vittoria che era prevedibile sia nella forma che nel risultato. 11 gol segnati e neppure uno subìto ma, con tutto il rispetto per il Bassa Anaunia, non poteva essere diversamente viste le molte categorie di differenza tra le due società.

E' stato comunque un test importante per cominciare a mettere minuti nelle gambe. Ma anche per valutare e capire se i meccanismi, provati in allenamento, siano stati recepiti dalla squadra. Certo la rosa è ancora incompleta (mancano i Nazionali). I "sostituti" in questa maniera hanno l'occasione di mettersi in mostra. A tal proposito potrebbe esserci una grossa sorpresa, tutto dipenderà dalla decisione di mister Spalletti<<<