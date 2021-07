Napoli Calcio – Spalletti vuole il primo rinforzo, ci pensa Raiola?

Luciano Spalletti è stato presentato alla stampa. Tanti gli argomenti toccati dal nuovo allenatore azzurro, dalla scelta fatta, legata al club partenopeo, fino ovviamente al mercato. "Abbiamo delle persone che studiano la situazione, per essere pronti a cogliere le opportunità. Col presidente ho parlato più volte ed è chiaro che tra di noi ci si dica qualcosa in più".

Queste le parole del tecnico di Certaldo. Questione di opportunità, Cristiano Giuntoli è al lavoro per assecondare le richieste di Spalletti e la prima situazione che andrà risolta è quella legata al centrocampo. Il Napoli infatti ha salutato Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea. Ci sarebbe un nome nuovo, uscito proprio in queste ore, per sostituire il francese<<<