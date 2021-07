Calcio Napoli – Mertens, l’infortunio è grave: i nomi per sostituirlo

In casa Napoli la stagione non è ancora ufficialmente iniziata. Ma purtroppo, con gli Europei in corso e numerosi calciatori impegnati in giro per il mondo, le brutte notizie possono arrivare. Dopo l'eliminazione del suo Belgio per mano degli Azzurri, l'attaccante del Napoli Dries Mertens, si è infatti sottoposto a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Dovrà riposare 2-3 settimane per poi iniziare il percorso riabilitativo. Questo sarà probabilmente lungo e potrebbe costare al belga le prime partite della nuova stagione. Oltre a questo, ovviamente, l'attaccante non potrò effettuare la preparazione come e con gli altri. E conoscere poi, le idee e gli schemi tattici del nuovo allenatore, Luciano Spalletti.