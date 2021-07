Napoli Calcio – Svolta in attacco: ecco cosa può succedere ora

Cambiano le carte in tavolo per l'attacco degli azzurri

Si è aperta la sessione estiva di calciomercato e il Napoli è al lavoro per assecondare le richieste di Luciano Spalletti, nonostante le difficoltà della società partenopea. Difficoltà espresse dal presidente De Laurentiis. Questo non vuol dire che gli azzurri non faranno operazioni, ma che si farà molta attenzione al bilancio, alle spese e soprattutto al monte ingaggi che sarà rivisto al ribasso. Il nuovo tecnico vorrebbe un innesto in ogni reparto, ma prima probabilmente sarà il tempo di una o più cessioni, in base alle offerte che arriveranno. E a sorpresa il reparto che potrebbe cambiare è l'attacco, fino a qualche settimana fa praticamente intoccabile <<<