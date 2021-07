Napoli Calcio – Giuntoli vuole evitare l’asta, offerta già recapitata

Il Napoli deve mettere mano al suo reparto arretrato. Anche se non dovesse esserci una cessione importante, come quella di Kalidou Koulibaly. Maksimovic è andato via a parametro zero, si era parlato di un suo ritorno che non non si è ancora concretizzato e ogni scenario in questo momento è possibile. Anche Luperto è in uscita, quindi serve un rinforzo lì dietro, ma a costi contenuti dato che il mercato dei partenopei sarà caratterizzato proprio dall'attenzione della dirigenza al monte ingaggi e alle spese, che dovranno per forza di cose essere contenute. C'è un giovane talento che piace a mezza Europa, ma Giuntoli vorrebbe provare a bruciare l'agguerrita concorrenza<<<