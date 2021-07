Napoli Calcio – Petagna pronto a dire addio, il sostituto è un “killer”

Il presidente De Laurentiis e tutta la dirigenza del Napoli sono al lavoro per mettere al più presto a disposizione di Luciano Spalletti gli uomini di cui ha bisogno. Il tecnico di Certaldo sta valutando in ritiro i calciatori che ha a disposizione, ma a prescindere da ciò, alcuni acquisti saranno fondamentali. Su tutti servirà portare a Napoli almeno un centrocampista, dato l'addio di Bakayoko e un terzino sinistro, vista la partenza di Hysaj e l'infortunio di Ghoulam. La dirigenza, però, potrebbe essere costretta ad intervenire anche in attacco qualora Petagna dovesse partire. Per non farsi trovare impreparato, il Napoli ha avviato alcuni sondaggi, e ha messo nel mirino un giocatore che ha dimostrato di essere decisivo sotto porta in più occasioni<<<