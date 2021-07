Napoli Calcio – Già scelto il sostituto di Insigne, colpo da 20 milioni!

Potrebbe rivelarsi più caldo del previsto il calciomercato estivo del Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono al lavoro a Dimaro per preparare la nuova stagione, pur se ancora non sono a disposizione alcuni giocatori. Su tutti pesa l'assenza di Lorenzo Insigne, in vacanza dopo la vittoria degli Europei con la Nazionale italiana. Il capitano del Napoli è sicuramente un giocatore su cui il nuovo tecnico partenopeo vorrà puntare, sia per leadership sia per le sue indiscusse qualità. Il problema, però, è rappresentato dalle peripezie contrattuali, data la trattativa totalmente ferma per prolungare il contratto del capitano azzurro. In tal senso la dirigenza non vuole perdere tempo, e avrebbe già individuato il sostituto del Magnifico per la prossima stagione<<<