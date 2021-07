Calcio Napoli – Insigne, spunta la confessione che fa tremare i tifosi

Il Napoli è in ritiro a Dimaro per preparare la nuova stagione sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Una stagione che deve vedere il club azzurro protagonista in Italia, qualificandosi alla prossima Champions League. Ma anche in Europa League dove andranno evitate figure barbine. Il tecnico toscano, per questo motivo, ha chiesto dei piccoli ritocchi alla rosa anche a costo di perdere alcuni giocatori, ma soprattutto ha chiesto la conferma del neo campione di Europa nonché capitano del club Lorenzo Insigne<<<