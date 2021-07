Napoli Calcio – Sprint Giuntoli, pronta la beffa a Mourinho

Delle big di Serie A il Napoli è, probabilmente, una delle squadre meno attive fin qui sul mercato. Per svariati motivi, infatti, la squadra partenopea non è ancora intervenuta in maniera importante, ne sul fronte acquisti ne sul fronte cessioni. Luciano Spalletti è stato chiaro con la società, vuole valutare tutti i componenti della rosa durante il ritiro di Dimaro prima di prendere una decisione. Determinati tasselli, però, devono essere comunque acquistati, per esigenze numeriche oltre che tecnico tattiche. Per questo motivo continuano le ricerche di un terzino sinistro, con Emerson Palmieri e Mathias Oliveira in pole. Si porterà alla corte dell'ex tecnico di Inter e Roma anche un centrocampista, e a tal proposito Giuntoli e De Laurentiis starebbero studiando un colpo veramente grosso<<<