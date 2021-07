Napoli Calcio | Giuntoli fiuta due occasioni: due colpi in arrivo?

Con l'arrivo di Luciano Spalletti in città e con l'inizio ufficiale del raduno estivo pre campionato 2021-2022, il calciomercato del Napoli deve necessariamente prendere una svolta. I nomi fatti nelle ultime settimane sono tanti, ma ancora non si è giunti a nessuna conclusione positiva. Non è facile, d'altronde, operare in questo periodo di ristrettezza economica ed è per questo motivo che, oltre alle già note trattative, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare su alcune belle occasioni. Due per la precisione<<<