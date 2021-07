ESCLUSIVA – Napoli Calcio, un grande nome vuole vestire d’azzurro

Il Napoli viaggia spedito nel tentativo di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. La panchina ha avuto un brusco scossone dopo la sostituzione di Gennaro Gattuso con Luciano Spalletti. Cambiano moduli, scelte tecniche, esigenze. In poche parole, cambia il mercato. Sono giorni dunque di grande lavoro sia per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sia per il presidente Aurelio de Laurentiis. La nostra redazione ha però appreso in esclusiva una importantissima novità. Un calciatore infatti, precisamente uncentrocampista, avrebbe confidato una forte volontà di sbarcare presto a Napoli<<<