Napoli Calcio – Avete sentito? Possibile doppio colpo dalla Premier

Il centrocampo per il Napoli è una delle priorità in ottica calciomercato. Luciano Spalletti non potrà contare su Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea, dopo il prestito in azzurro. Al nuovo tecnico azzurro non dispiacerebbe avere a disposizione proprio il francese, ma in questo momento il Diavolo è davanti a tutti nella corsa al colosso transalpino.