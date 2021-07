Napoli Calcio – Non si può iniziare così, doppio assalto all’orizzonte

Il Napoli insegue un colpo per la mediana e un terzino per la fascia da regalare a Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico azzurro ha già fatto capire che vorrebbe riabbracciare Emerson Palmieri del Chelsea, dopo averlo allenato a Roma. Colpo per ora difficile perché dovranno incastrarsi diversi situazioni. La prima riguarda le richieste economiche del calciatore e poi ci sarà da fare i conti con le intenzioni della squadra londinese, pronta a cedere, ma alle sue condizioni. In ogni caso il club partenopeo ci prova e ha già allacciato i contatti per accontentare il suo nuovo allenatore.

Non ci sono però soltanto i possibili nuovi acquisiti. Anche il mercato in uscita è in fermento. Un sacrificio è stato già messo in preventivo, partirà un calciatore importante, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.In casa Napoli però si parla tantissimo del rinnovo di Lorenzo Insigne e non potrebbe essere altrimenti<<<