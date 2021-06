Napoli Calcio – Clamorosa apertura dell’agente: “Può tornare”

De Laurentiis e Giuntoli lavorano per rinforzare la rosa di Spalletti, in ballo un grosso nome che farebbe sognare i tifosi

Redazione Il Milanista

Ultim'ora — Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la formazione di Spalletti. Il centrocampo potrebbe subire un vero e proprio restyling favorito anche dalla partenza di un big come Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace molto all'estero a club come Psg, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Una notizia che spaventa i tifosi, i quali però possono dormire sogni tranquilli perché de Laurentiis potrebbe mettere a segno un colpo incredibile<<<

Pronto al ritorno — Infatti il club partenopeo potrebbe clamorosamente riabbracciare Jorge Luis Jorginho, passato nel 2018 al Chelsea dal Napoli. A confermarlo è Joao Santos, agente del centrocampista azzurro, che è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Jorginho ora è un punto di forza dell'Italia e prima ha vinto la Champions League, si è guadagnato tutto questo. Con l'Italia gioca davvero bene, in questa nazionale vedo gli stessi movimenti del Napoli di Sarri. Futuro? L'obiettivo è intanto quello di finire il contratto con il Chelsea, poi se non glielo dovessero rinnovare... lui vorrebbe tornare in Italia, magari anche al Napoli".

Jorginho ora è impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini, ma l'italo brasiliano non ha mai nascosto il suo amore per il club azzurro e la città. A dimostrazione nelle lettera d'addio pubblicata su Instagram nel 2018: "Per me e mia moglie Napoli è CASA, e ci torneremo spesso per salutare i tanti amici che ci hanno accompagnato in quegli anni…. STAT’ RINT ‘O COR MII! Forza Napoli sempre”. Difficile pensare ora che il Chelsea campione d'Europa possa lasciare partire così facilmente uno dei punti fermi di Tuchel durante il prossimo mercato. Jorginho è legato ai Blues fino a giugno del 2023 e nei prossimi mesi inizieranno le trattative di rinnovo. Il Napoli e i tifosi azzurri comunque ci sperano. Intanto Spalletti gradirebbe qualche altro segnale concreto dalla società. Presentata la lista di acquisti a Giuntoli. Il ds è partito all'attacco<<<