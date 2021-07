Napoli Calcio – Bargiggia sgancia il siluro: “Ecco la verità su ADL”

Il Napoli in questa sessione di calciomercato non farà grandi colpi. Sarà un mercato molto soft che punterà a rinforzare la squadra senza svenarsi. Ma soprattutto seguirà l'input del Presidente de Laurentiis dell'autofinanziamento. E tra i tifosi è partito il "toto addio azzurro". A fare il punto sul club partenopeo e le sue operazioni in uscita, sulle frequenze di 1 Station Radio, è intervenuto il noto giornalista Paolo Bargiggia, il quale oltre a parlare della rosa di Spalletti ha rivelato un'indiscrezione sul futuro di uno dei gioielli di casa Napoli<<<