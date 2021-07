Napoli Calcio – Un jolly dall’Atletico Madrid: “Sarebbe perfetto”

Il Napoli viaggia spedito nel tentativo di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. La panchina ha avuto un brusco scossone dopo la sostituzione di Gennaro Gattuso con Luciano Spalletti. Cambiano moduli, scelte tecniche, esigenze. In poche parole, cambia il mercato. Sono giorni dunque di grande lavoro sia per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sia per il presidente Aurelio de Laurentiis. Diversi i nomi che si affacciano sotto il Vesuvio. Sono giorni di grandi valutazioni, di meditazioni, di analisi. Si cerca sicuramente di piazzare qualche colpo in uscita per far cassa e ripianare al danno economico derivante dal mancato ingresso in Champions League. Ma certo, se nella massima competizione europea si vuole tornare, qualche importante investimento va fatto. Ecco dunque, l'ultimo grande nome affiancato al Napoli >>>