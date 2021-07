Napoli Calcio – Si accelera, doppio colpo dalla Premier

Il mercato del Napoli sta vivendo ancora una fase di stallo. La dirigenza partenopea sta studiando tante soluzioni, ma molto del mercato in entrata dipenderà dalle eventuali cessioni che saranno fatte. In attesa di definire il rinnovo di Insigne, non sono considerati incedibili Koulibaly, Manolas e Fabian Ruiz, per cui qualora dovessero arrivare offerte importanti si farebbero le opportune valutazioni. Ci sono, però, dei ruoli che vanno necessariamente rinforzati, su tutti il centrocampo e le fasce difensive, dove la coperta è abbastanza corta.