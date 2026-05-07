Fabrizio Romano, giornalista, ha espresso la sua opinione sul futuro di Robert Lewandowski attraverso il suo canale Youtube

“Negli ultimi 2-3 giorni Pini Zahavi è stato a Milano in modo riservato e ha avuto l'opportunità di discutere varie possibilità di mercato e diversi atleti. Zahavi rappresenta molti calciatori di rilievo. Per quanto riguarda Lewandowski, ci sono stati approcci con la Juventus, che attualmente considera le condizioni dell'affare piuttosto impegnative. La Juve ritiene che il pacchetto per Lewandowski sia davvero elevato in termini di stipendio".

"Per quanto riguarda il Milan, abbiamo già accennato a una certa divisione interna su Lewandowski, almeno per adesso. Il Milan non è completamente convinto della mossa; nel frattempo, ci sono stati tentativi preliminari per capire i costi. Resteremo aggiornati, poiché c'è tempo fino all'inizio del mercato per valutare se il discorso Lewandowski-Italia proseguirà. Possiamo dire che sono stati esposti i costi e ascoltate proposte in questi incontri con Milan e Juventus. Nel frattempo, Lewandowski ha ricevuto una proposta di rinnovo annuale dal Barcellona, ma ha anche un paio di offerte significative dall’MLS e dall’Arabia. Non possiamo sottovalutare l’Arabia, dove offrono cifre molto elevate. È difficile competere per i club italiani. Tuttavia, il contatto è avvenuto e la missione è stata portata a termine. ”

Mario Gila

A parte il, c'è un altro club importante italiano interessato a, difensore in uscita dalla: si tratta del, che punta a ridurre l'età media e i salari della sua linea difensiva. Attualmente, il calciatore spagnolo guadagna 1,1 milioni di euro e per cambiare squadra potrebbe "accontentarsi" di un ingaggio tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione. Ricordiamo che la metà della somma che i biancocelesti incasseranno dalla sua cessione dovrà andare alIlè interessato ada tempo, ma ora deve concentrarsi sulla conclusione del campionato e sulla qualificazione alla prossima Champions League, che è tornata in discussione dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il. Ilintende sfruttare questa situazione per tentare di superare i rossoneri nelle prossime settimane. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

La concorrenza delle altre squadre può spaventare il Milan solo se la Champions League non arriverà. Occorre già da adesso dare uno sguardo al futuro pertanto queste tre partite di campionato devono essere vissute con la massima intensità. Domenica arriverà l'Atalanta di Palladino a San Siro e sebbene Max e i suoi sono i difficoltà serve una risposta immediata.