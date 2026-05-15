Come indicato da Fabrizio Romano nel suo canale Youtube, il futuro di Christopher Nkunku potrebbe non prevedere Milano.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante del Milan

Su Pavlovic

"Il Milan non ha urgenza, tuttavia, l'agente del calciatore, Pini Zahavi, ha già iniziato a parlare con la squadra rossonera per valutare e trovare una soluzione per Nkunku. Come ho già menzionato, ribadisco: attualmente il Milan non ha fretta, ma rimane disponibile a esplorare opzioni per l'attaccante. Già a gennaio, durante il mercato invernale, c'erano interessi per il giocatore in Turchia, ma fu proprio lui a rifiutare e a decidere di rimanere con il Milan. Pertanto, il Milan sarebbe pronto a lasciar partire Nkunku questa estate".Indubbiamente,è stato uno dei migliori calciatori delin questa stagione, inclusi gli ultimi periodi particolarmente difficili che la squadra sta affrontando nell'ultimo mese, e in generale in tutto il girone di ritorno del campionato. Il difensore serbo, giunto alla sua seconda stagione con il, è tra gli atleti più stimati della rosa, soprattutto dai tifosi, per il suo impegno e la determinazione che mostra in campo.

Secondo quanto riportato da Gazzetta. it, le prestazioni di Pavlovic sono state così positive da attirare l'attenzione del campionato di calcio più prestigioso al mondo: la Premier League. Secondo la fonte, il Crystal Palace si è fatto avanti mostrandosi particolarmente interessato e ha raccolto alcune informazioni su una possibile trattativa. Anche il Manchester United ha manifestato il suo interesse. Tuttavia, il Milan non intende cedere Pavlovic, considerandolo un giocatore fondamentale della squadra, ma una mancata qualificazione alla Champions League potrebbe far riconsiderare le decisioni presso via Aldo Rossi. Mister Allegri conta tanto su di lui e proprio nella conferenza di ieri ha voluto ribadire la sua posizione di mercato nei confronti del Milan, in modo da dare un messaggio chiaro a tutti.

Le parole di Allegri

"Chiamata dalla squadra nazionale? Non è un pensiero che mi ha attraversato la mente, anche perché quando ci sono situazioni difficili cerco di affrontarle. Attualmente la priorità assoluta è il Milan, le prossime gare e l’anno venturo". Queste sono le parole dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa prima della partita contro l’Atalanta. "Abbiamo lavorato con impegno e concentrazione per 10 mesi - ha continuato - è fondamentale rispettare tutti coloro che si mettono a disposizione per farci esprimere al meglio. Non ho preso in considerazione altro, poiché il mio scopo è rimanere al Milan il più a lungo possibile".