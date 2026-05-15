L'uscita di Robert Lewandowski dal Barcellona si fa sempre più imminente: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, le negoziazioni per il rinnovo del suo contratto, che terminerà il 30 giugno prossimo, sono bloccate. Di conseguenza, il calciatore polacco potrebbe lasciare il club catalano a parametro zero in estate. Alcuni club arabi e della MLS americana hanno mostrato interesse per l'attaccante, insieme a varie squadre italiane che stanno considerando se tentare di fare un'offerta, anche se l'affare risulta piuttosto costoso.

Ecco cosa ha condiviso Fabrizio Romano su X

Serhou Guirassy

"Le trattative tra Robert Lewandowski e il Barça per un nuovo contratto sono completamente ferme e l'addio estivo si avvicina. Se non arriva una nuova offerta, Lewandowski partirà a costo zero. Ci sono interessi da parte di club della Saudi Pro League e della MLS, oltre a tentativi da parte di squadre italiane, ma i costi sono elevati. A questo punto, è molto improbabile che rimanga al Barcellona".Negli ultimi anni, un calciatore che è stato frequentemente associato alNonostante il club rossonero non sia mai riuscito a avviare trattative concrete per il suo acquisto, il centravanti guineano è presente nella sua lista di obiettivi fin dai tempi del Rennes. Attualmente,gioca nel, dove ha segnato 59 reti in 95 partite nelle ultime due stagioni, connella Bundesliga in corso che si concluderà nel fine settimana.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport DE, Guirassy avrebbe informato il Borussia Dortmund della sua volontà di lasciare la squadra in estate. Nato nel 1996, il centravanti ha un buon rapporto con Kovac, ma desidera misurarsi con nuove sfide, essendo arrivato al culmine della sua carriera. Il suo contratto è valido fino al 2028 e il club non ha intenzione di fare sconti, a meno che non arrivino offerte significative. Attualmente, Guirassy è legato a una clausola di 50 milioni, ma solo per sette club europei: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Fino ad ora, nessuna di queste squadre ha manifestato interesse. Tuttavia, tre club si sarebbero fatti avanti: tra di essi c’è il Milan, insieme a Tottenham e Fenerbahce. Queste formazioni dovrebbero avviare una nuova trattativa con il Borussia.