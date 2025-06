Milan, ancora aperta la pista Ricci per il centrocampo

In attesa della fine del Mondiale per Club per mettere a segno l’ufficialità di Modric , che aggiungerà classe ed esperienza alla squadra, sono tre i giocatori su cui il nuovo direttore sportivo del Milan , Igli Tare , è al momento più attivo: Javi Guerra del Valencia , Ardon Jashari del Club Bruges e Samuele Ricci del Torino .

Di Ricci , negli ultimi tempi, si era parlato meno: la trattativa, che qualche mese fa appariva ben indirizzata, sembrava essersi raffreddata. Nelle ultime settimane dirigenza e allenatore si sono confrontati spesso anche in chiave mercato, per decidere quale fosse il profilo più adatto su cui investire a centrocampo, valutando ad esempio se fosse meglio puntare su un profilo più esperto come Xhaka .

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, però, la pista Ricci è ancora viva: il Milan non avrebbe mai interrotto i contatti con il Torino per il centrocampista, anche se non ha ancora affondato il colpo. A questo punto, non resta che attendere i prossimi sviluppi. Tutti e tre i nomi sulla lista di Tare sono giocatori di qualità, ma anche i prezzi richiesti per i rispettivi cartellini sono elevati. Ricci, però, dopo anni di esperienza in Serie A, potrebbe essere proprio quel profilo capace di offrire le garanzie maggiori in rapporto alla cifra da spendere.