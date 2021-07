Milan femminile | Le rossonere si assicurano Noa Selimhodzic

Il calcio rosa italiano si arricchisce di un nuovo talento classe 2003: l'arrivo della centrocampista dovrebbe essere annunciato in settimana

Redazione Il Milanista

Il Milan femminile continua a lavorare senza sosta sul mercato, con l'obbiettivo di arricchire e fortificare la rosa in vista della prossima stagione. Nonostante i molti innesti, le rossonere dovranno limare ancora qualche altro dettaglio prima di lanciarsi alla rincorsa del titolo nazionale.

Impegnate anche in Champions League, le diavole dovranno avere a disposizione una rosa lunga, esperta e internazionale, se vorranno lasciare in segno anche in Europa. Così dunque, dopo gli acquisti di Nina Sprapelfelt e Sara Andersen, il club di Via Aldo Rossi, punterà su un'altra calciatrice dal passaporto straniero: la diciassettenne israeliana Noa Selimhodzic.

Chi è il nuovo obbiettivo del Milan femminile?

Il fascino dell’Europa è irresistibile per chi vive in Medio Oriente, a maggior ragione se a chiamarti sono i rossoneri: infatti, appena sentito che il Milan di Maurizio Ganz era interessato a lei, Noa ha spinto subito per sbarcare a Milano.

La centrocampista sarà la prima donna israeliana a giocare in un campionato maggiore in Europa. O meglio, lo sarà presto, il tutto a soli 17 anni. La giocatrice, talento classe 2003, è già in città e presto dovrebbe essere annunciata come nuovo colpo rossonero. La trattativa è stata definita, con gli stessi agenti che hanno portato all'ombra delle Madonnina anche Merle Luise Kirschstein, ex-Turbine Potsdam.

Caratteristiche

La Centrocampista centrale è dotata di gran carattere, nonostante la giovane età. Ma soprattutto, l'israeliana può vantare una buona visione di gioco e un piede destro delicato quando c’è da impostare, però si trasforma in deciso e letale quando ci si avvicina alla porta avversaria.

In questa stagione nella serie A femminile israeliana, vestendo i colori del Maccabi Emek Hefer, ha segnato 9 gol su 15 partite e ben 13 reti nella coppa di stato (che però sono valsi solamente il secondo posto facendo vincere il Kiriat Gan).