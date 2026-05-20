Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha condiviso importanti aggiornamenti sulla situazione degli allenatori per la prossima stagione. Ecco cosa ha detto.

"Sarri sta trattando non solo col Napoli, ma anche con l'Atalanta ed è una possibilità concreta perché l'Atalanta, dopo il recente cambio nella direzione sportiva, ha messo Sarri al primo posto. Giuntoli considera Sarri come la priorità e ci sono già delle discussioni avanzate. Sarri può tornare a Napoli o accettare l'offerta dell'Atalanta, che sembra spingere con grande determinazione rispetto al Napoli. Potrebbero essere persino più motivati sul piano economico. Il Napoli, tuttavia, ha altre opzioni oltre a Sarri, come Allegri e un altro candidato molto valido, Fabio Grosso, oltre a eventuali altri nomi meno noti".

Il futuro di Modric e del Milan

Ilsi gioca la qualificazione alla Champions League nell'ultima partita della stagione. Contro il, davanti ai propri tifosi a San Siro, i rossoneri hanno l'opportunità di chiudere i conti senza dover fare affidamento sui risultati di altre squadre. Una vittoria consentirebbe alla squadra didi raggiungere l'obiettivo europeo.

Il percorso del Milan è stato lungo e pieno di sfide. Durante la maggior parte del campionato, i rossoneri hanno alternato prestazioni solide a imprevisti fermi, trovandosi più volte nei panni di coloro che devono rincorrere. Tuttavia, al momento cruciale, la squadra è riuscita a ritrovare unità, riprendendosi il controllo del proprio destino proprio all'ultima giornata. Il Cagliari arriverà a Milano già con la salvezza in tasca e senza pressioni particolari, ma rimane un avversario da affrontare con la massima serietà. Per il Milan, infatti, l'importanza della partita è troppo elevata per concedersi distrazioni o momenti di disattenzione. Il passaggio alla Champions League è cruciale per il futuro del club: prestigio internazionale, stabilità economica e pianificazione tecnica dipendono dalla partita di San Siro.

Modric presente

E nella sfida contro il, ci sarà anche. Come riportato dal Corriere dello Sport, se ilnon dovesse qualificarsi per l'Europa,potrebbe decidere di lasciare, così come il mister livornese; l'idea del ritiro non è la principale, ma ci sono anche altri campionati di secondo livello, così come possibili trasferimenti in paesi ricchi come l', dove gioca un altro Pallone d'Oro come. Tuttavia, queste sono considerazioni da fare solo al termine della partita di domenica sera.