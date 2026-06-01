Non sembra più essere una semplice illusione. Adrien Rabiot è davvero in dubbio per la prossima stagione in rossonero. Il centrocampista francese è stato uno dei desideri di Massimiliano Allegri e dopo tutte le vicende attorno al Milan, diverse voci hanno preso sempre più piede.

Il tecnico livornese ha già stretto un accordo con De Laurentis ma prima vuole una buona uscita di un milione dal Milan. Nel frattempo le prime voci riguardavano proprio Rabiot che sembra essere ancora un desiderio di Max anche con la maglia partenopea. Nelle ultime ore Adrien avrebbe dato disponibilità a questo trasferimento. Pedullà parla di "conferme su tutti i fronti" e altre voci parlano di un contratto già pronto fino al 2029.

Leao ai saluti

ha discusso del futuro di, che sembra destinato a lasciare il Milan: "Aspettando il nuovo allenatore, con i dirigenti da scegliere e Ibrahimovic al centro della scena, l’addio di Rafa Leao è oramai evidente, indiscutibile e senza possibilità di smentita. Una stagione deludente continua a creare conseguenze incerte riguardo a come e in quanto tempo possano essere risolte. Dopo il licenziamento di Allegri, Furlani e Tare, l’attaccante ha deciso che la sua avventura con il Milan è giunta al termine. Dopo sette anni di alti e bassi, e molte attese, a conclusione della sua stagione meno riuscita, mai realmente considerato da Allegri come un centravanti, tra conflitti suoi e di altri, in un contesto complicato, Leao ha deciso di tentare una nuova opportunità altrove. È comprensibile, a 27 anni deve provare a dare una svolta alla sua carriera, che avrebbe potuto offrire di più, data la sua abilità tecnica. La Premier League lo ha cercato per un po', e ci sono diverse squadre pronte ad ingaggiarlo. Il Manchester United lo osserva attentamente e sembra disposto a investire circa quarantamilioni, ma qui emerge il primo problema.

"Leao ha una clausola rescissoria di 175 milioni, un contratto che terminerà tra due anni e uno stipendio netto di sette milioni. Sono cifre considerevoli. Cosa deciderà il Milan? Il calciatore ha faticato in un anno difficile per tutti, ma è stato comunque il miglior marcatore della squadra rossonera con nove reti. Quaranta milioni non bastano, considerando la situazione attuale, ma i dirigenti del Milan capiscono che, pur senza svendere, dovranno adattarsi; sarà complicato raggiungere la cifra di sessantamilioni che si era ipotizzata. Si spera nel mondiale. Leao potrebbe anche rinvigorirsi con il Portogallo; sarà necessaria pazienza, non è un’operazione veloce, sebbene alcune squadre turche abbiano subito mostrato interesse ricevendo però risposte negative. C'è sempre l'opzione dell'Arabia Saudita, ma il giocatore sembra voler ancora confrontarsi nel calcio di alto livello. "