In queste ultime ore il Milan ha avuto una buona notizia. Dopo il no di Andoni Raiola in quanto poco convinto dal progetto rossonero (budget e futuro), RedBird continua a sondare altri nomi per la panchina. Tra questi c'è Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham e attuale Ct degli U.S.A. L'argentino fa parte della lista dei possibili candidati e ora ci sarebbe stata una svolta decisiva.

L'apertura del tecnico

L’ex calciatore e allenatore del Milan Fabio Capello ha espresso la sua opinione al Corriere della Sera riguardo al probabile rifiuto di Andoni Iraola per la panchina del Milan

Come riporta la Gazzetta dello Sport,avrebbe dato disponibilità per allenare il Milan nella prossima stagione. Di mezzo ci sono i Mondiali che impediscono una trattativa definitiva. Se dovesse approdare a Milano, Pochettino potrebbe curare meglio i due americani già presenti in rosa e rilanciarli.avrebbero un traino in più per poter continuare sebbene per il secondo si parla di una cessione a titolo definitivo visto la mancata convocazione ai Mondiali."Per quale motivo dovrebbe essere interessato? Le sue squadre mostrano un gioco di grande qualità, il Bournemouth ha rappresentato una sorpresa fin dall'inizio della Premier League. Ora sembra come se stesse esibendosi alla Scala. Sta allenando in Inghilterra, nel campionato più prestigioso. E lasciare tutto ciò per cosa? Purtroppo il nostro fascino è diminuito. D'altra parte, lui sa molto bene che con un altro anno di buon successo e con alcuni eventi favorevoli potrebbe presto ritrovarsi a guidare un grande club in corsa per il titolo in Premier". Capello non ha esitato a dire che, secondo lui, il Milan non dovrebbe continuare con molti dei calciatori attualmente in rosa: "Su quali calciatori dovrebbe basarsi il Milan? Molti di quelli che hanno giocato nelle ultime partite li farei partire. Nella prima parte della stagione hanno mostrato un gioco abbastanza poco efficace. Ma se fai parte del Milan non puoi passare da 100 a 50 in poche settimane".