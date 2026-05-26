In queste ultime ore si discute molto del futuro del Milan riguardo alla sua panchina e alla dirigenza, ma tra i tifosi rossoneri, che si proiettano nel futuro con una certa ansia, c'è grande interesse anche nel vedere quale sarà il destino di alcuni giocatori, in particolare degli elementi più rappresentativi della squadra, come ad esempio Rafael Leao, Luka Modric e Adrien Rabiot.

Galatasary e Fenerbahce

Modric e Rabiot

Caressa sul Milan

Per quanto concerne l'attaccante portoghese, La Gazzetta dello Sport informa questa mattina che nessun altro come lui potrebbe influenzare le finanze del club di via Aldo Rossi, poiché dalla sua vendita potrebbero arrivare tra i. Certamente siamo distanti dagli 80-100 milioni di cui si parlava qualche anno fa, ma restano comunque somme che sarebbero molto utili per il Diavolo, il quale non beneficerà dei guadagni dellae dovrà adattarsi a quelli provenienti dall'Europa League. Due club mostrano un forte interesse per Leao, ovveroTra le due formazioni turche, i giallorossi sono in vantaggio e sono pronti a proporre al giocatore un stipendio netto di. Si dovrà vedere se Rafa accetterà un eventuale trasferimento in Turchia.Le altre due incognite riguardano, che erano strettamente legati a Max Allegri, il quale è stato esonerato ieri. Con l’accesso alla Champions League, il croato sarebbe rimasto per un altro anno a Milano, dove sia lui che la sua famiglia si trovano molto bene. Per l'exsono giorni di riflessione, la sua permanenza non è da escludere, ma ha bisogno ancora di tempo per pensarci, magari aspettando di scoprire chi sarà il nuovo allenatore. È noto a tutti il legame tra Rabiot e Allegri: era stato proprio il livornese a voler fortemente il francese la scorsa estate. Cosa accadrà ora che Max non è più l'allenatore del Milan? Adrien avrà ancora le giuste motivazioni? Per rispondere a queste domande ci vorrà un po' di pazienza."La stagione del Milan si è conclusa in modo negativo. Se non vogliamo definire così la situazione, allora parliamo di una grandissima delusione, perché ciò che è accaduto è inimmaginabile, ha sprecato tutto. La squadra non ha mostrato segni di crescita e ciò è senza dubbio attribuibile a Massimiliano Allegri, ma anche al fatto che è stata mal costruita, e alla prima conferenza stampa di presentazione Max lo aveva già reso evidente. Quando una squadra scivola in quel modo, significa che non c'è stata sintonia tra il tecnico e i giocatori. Successivamente, lui ha cercato di difendere i suoi atleti, ma secondo me non può credere sul serio che la squadra abbia dato il massimo, né lui né nessun altro può pensarla in questo modo. "