Mercato Milan, l’Atalanta si inserisce per Aleksej Miranchuk

Mercato Milan – Anche l’Atalanta su Miranchuk

La Serie A non finisce mai! Le sfide tra i club italiani continuano anche d’estate, ma il campo di scontro diventa il calciomercato. I duelli per conquistarsi alcuni giocatori vedono protagonista anche il Milan, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta avrebbe presentato un’offerta per un giocatore che rientrava negli interessi dei rossoneri. Si tratta di Aleksey Miranchuk, centrocampista russo classe 1995 della Lokomotiv Mosca. Il Milan sembrava aver messo gli occhi sul giocatore, ma nelle ultime ore, soprattutto dopo l’offerta della Dea, si è tirato fuori dai giochi. La Serie A non finisce mai, neanche sul mercato.