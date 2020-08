Mercato Milan – Jovic e Correa possibili alternative ad Ibra

MILANO – Un alone di mistero sembra aleggiare su Milanello: la firma di Ibra per prolungare la sua seconda esperienza rossonera, infatti, ancora non è arrivata. Di fronte al possibile addio del campione svedese, però, la società non sembra bloccata, dato che avrebbe già messo gli occhi su alcuni possibili alternative per l’attacco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe interessata a due attaccanti, che giocano entrambi in Spagna. Il primo sarebbe Luka Jovic, giovane punta serba del Real Madrid, che questa stagione ha collezionato 27 presenze e 2 reti; il secondo, invece, sarebbe Angel Correa, argentino dell’Atletico Madrid, autore di una stagione da 44 presenze e 7 gol. Nel dubbio sul futuro di Ibra, il Milan si muove per fiutare il colpo alternativo.