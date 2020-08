Mercato Milan, interesse per Nikola Milenkovic della Fiorentina

Mercato Milan – Interesse per Milenkovic

In attesa del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, vera preoccupazione del momento in casa Milan, il club rossonero continua comunque a muoversi sul mercato. Si cercano rinforzi in tutti i reparti, per rendere più solida la formazione e ripartire nella prossima stagione alla guida di mister Pioli: in particolare, però, si cercano nuovi innesti in difesa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe stato proprio l'allenatore ad aver consigliato alla società Nikola Milenkovic: difensore serbo, classe 1997, da tre stagioni veste la maglia della Fiorentina, dove si è guadagnato il posto da titolare grazie alle sue prestazioni. Infatti, dal 2017 ad oggi ha totalizzato 96 presenze e ben 8 gol con la Viola ed è stato anche allenato dal tecnico emiliano, che conosce bene le sue qualità. Le richieste della Fiorentina, tuttavia, sembrano essere troppo elevate per la disponibilità dei rossoneri: 30-40 milioni per il cartellino del serbo. L'interesse del Milan, comunque, sembra esserci e gli occhi di Pioli sono anche su Milenkovic.