Mercato Milan, il Paris Saint Germain sulle tracce di Bennacer

Mercato Milan – PSG interessato a Bennacer

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, il Paris Saint Germain prova a ripartire sul mercato, per cercare di rinforzarsi e poi riprovarci la prossima stagione. Leonardo, infatti, si è già messo in moto per tastare il terreno e valutare tutti i possibili colpi da far sfilare all’ombra della Torre Eiffel. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il dirigente brasiliano avrebbe concentrato le sue attenzioni sul centrocampo, mettendo nel mirino diversi profili interessanti, anche della nostra Serie A: tra questi ci sono i laziali Marusic e Milinkovic-Savic, vero pallino di Leo, e il milanista Ismael Bennacer. Il giovane giocatore algerino, in questa stagione con la maglia del Milan, ha totalizzato 35 presenze e 1 gol; i francesi, in caso partisse Draxler, potrebbero quindi colmare il vuoto puntando forte sul rossonero. Il PSG vuole ripartire e, per farlo, Leonardo guarda anche in casa Milan. Ma attenzione perché poco fa sono arrivate anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Ultim’ora, salta Ibrahimovic? Ora può cambiare tutto: Maldini ha deciso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA