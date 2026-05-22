In un avvenire rossonero che attualmente sembra incerto, influenzato dalla potenziale qualificazione alla Champions League per la prossima stagione, emerge chiaramente un aspetto fondamentale. Il Milan dovrà assolutamente acquistare un attaccante di valore. Al Diavolo serve una punta che segni con regolarità e che finalmente possa garantire continuità in un ruolo che ha avuto poche certezze negli ultimi anni. Sono molte le opzioni emerse in queste settimane, alcune improbabili e altre plausibili: parecchie di esse potranno essere esplorate seriamente solo se si raggiunge la massima competizione europea.

Scamacca

Furlani out

Oggi Tuttosport presenta il profilo di un attaccante che rappresenta un ritorno di interesse per il, già accostato in passato ai colori rossoneri, ma mai avvicinato realmente. Il titolo afferma:probabilmente lasceràe diversi club italiani potrebbero contendersi il suo ingaggio, tra cui il Diavolo e la Roma. Si legge: "Il centravanti romano sta per lasciare l'Atalanta. I colloqui per il rinnovo sono stati sospesi: costa 30 milioni e la Roma è interessata". L'attaccante italiano andrebbe a coprire il vuoto lasciato dadestinato a tornare al West Ham.potrebbe lasciare ilUna notizia confermata anche questa mattina dal Corriere della Sera, dai giornalisti Monica Colombo e Carlos Passerini. Nelle sezioni sportive, si discute ampiamente del futuro della dirigenza milanista, con l'attuale amministratore delegato come protagonista. Il titolo è: "Scossa Milan. Fra due giorni la sfida con il Cagliari decisiva per il futuro, ma inizia il casting dei dirigenti".

Nel sottotitolo si esplorano i vari sviluppi, cominciando proprio dall'ad: "Furlani verso l’uscita con o senza Champions. Cardinale sta ridefinendo l’organigramma: Tare sotto pressione. Il ruolo fondamentale di Calvelli. Allegri aspetta assicurazioni". In questo contesto, Massimo Calvelli, ex ad di ATP, entrato nel team di RedBird, non è interessato a occupare il posto che Furlani lascerà vacante ma è stato incaricato di delineare la nuova dirigenza rossonera. Sono diversi i nomi considerati, sia italiani che stranieri: un primo candidato è Giovanni Carnevali, attualmente al Sassuolo, con cui c'è stato di recente un incontro. Da considerare anche la figura di Adriano Galliani.