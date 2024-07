Marianella: “Morata al Milan? Grande acquisto, giocatore sottovalutato”

"Secondo me è sempre un po' sottovalutato, anche in Spagna. Lui ha un grande merito, cioè fa giocare meglio chi gli sta intorno. Io sono convinto che il Milan faccia un grande acquisto perché, anche se non segnerà 40 gol, farà rendere di più Leao e Pulisic. Farà girare tutta la squadra meglio, conosce già la Serie A, credo che sia un acquisto azzeccato".