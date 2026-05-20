Luca Bianchin, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo ad Ardon Jashari, centrocampista del Milan

Bianchin prosegue

Niclas Fullkrug

"Deve essere davvero strano trovarsi nei pensieri di Igli Tare in questa domenica. Tare ha passato la settimana a sentire voci su grandi cambiamenti: “Tutto cambierà in società”, “Tony D’Amico arriverà”, “Tare e Allegri se ne andranno”. Ogni voce è diversa e nessuna prevede la sua permanenza. Tare è messo da parte da tutti, eppure il Milan ha vinto l’ultima trasferta della stagione con i suoi calciatori in evidenza. Il migliore in campo è stato Nkunku, l’attaccante acquistato da Tare a fine agosto, che molti considerano un errore da parte sua. A segnare il secondo gol è stato Athekame, preso da Tare allo Young Boys, sorprendendo tutti. Anche Ardon Jashari, la sua grande scommessa di questa stagione, ha offerto una buona prestazione nonostante il retropassaggio che ha messo in difficoltà Ekhator. A volte la vita è sorprendente. . ."La prestazione di Jashari, per quanto strana, non è da meno. Ardon si è posizionato davanti alla difesa, come Modric, e ha lavorato insieme ai compagni. Ha mostrato carattere, ha lottato e ha corretto un errore di Nkunku. “Jashari ha giocato bene in un ruolo che sta cominciando a conoscere”, ha dichiarato Allegri al termine del match. Il brutto retropassaggio che ha liberato Ekhator sul punteggio di 2-0 è un aspetto da considerare e compromette il giudizio, ma questa partita a Genova offre spunti per il futuro. Jashari desidera restare al Milan e dimostrare il suo valore: ha le capacità per farlo. Tare no, indipendentemente da come andrà, il suo futuro dipende da altri".Mentre si aspetta di scoprire quale sarà la terza squadra a salire dalla Serie B alla Serie A, con i playoff in corso, le due nuove promosse,, iniziano a pensare alla prossima stagione, dove il loro obiettivo sarà cercare la salvezza. In particolare, ilè già molto attivo sul mercato, con il direttore sportivo Antonelli che sta già individuando alcuni obiettivi su cui concentrarsi una volta aperto il mercato. Tra le opzioni per rinforzare la squadra, come riportato da, c'è anche, attaccante tedesco attualmente a Milan. L'attaccante del 1992, salvo sorprese incredibili, domenica sera giocherà l'ultima gara con la maglia rossonera: è molto difficile, se non impossibile, che il. Di conseguenza, Niclas Fullkrug è destinato a tornare a Londra, ma solo di passaggio, perché le possibilità con gli Hammers, a un passo dalla retrocessione, per lui sono chiuse. Il Venezia lo considera un ottimo attaccante e arriverebbe già con sei mesi di esperienza in Serie A.