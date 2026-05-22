Alessandra Gozzini, giornalista, ha commentato sulla situazione del calciomercato del Milan su La Gazzetta dello Sport

Gozzini prosegue

Il futuro di Christopher Nkunku

"La Champions League non riguarda solo il denaro e la competizione: rappresenta anche prestigio. Solo un Milan che si posiziona tra le prime quattro squadre italiane e che torna a far parte dell'élite europea può attrarre altri grandi calciatori. I migliori atleti desiderano sfidare gli altri campioni, sia in campo che durante gli allenamenti: un centrocampo che includesse Rabiot, Modric e Goretzka renderebbe la zona centrale del Milan una delle più forti e vincenti del campionato. Solo la Champions League può rendere questo possibile: con Goretzka che lascia il Bayern, il Milan ha già avviato contatti da settimane, in sospeso fino alla conclusione del campionato. La questione avrà una risposta certa nel corso del fine settimana: il Milan, presente in Europa, potrà ottenere il consenso definitivo del calciatore, che ha già accettato un contratto triennale da cinque milioni all'anno. Il trasferimento di Goretzka porta con sé anche un altro aspetto interessante: Leon ha già avuto una conversazione telefonica con Allegri, il che indica che il nuovo progetto è in fase di sviluppo"."Goretzka sarà il primo acquisto se la stagione terminerà con la qualificazione alla Champions League, un contesto che Leon ben conosce. Ha partecipato a 73 partite in questa competizione, segnando 6 reti e fornendo 9 assist, accumulando un totale di 4. 226 minuti di gioco. Ha anche sollevato il trofeo, festeggiato con il Bayern Monaco nella stagione 2019-2020. Questo è solo uno dei tanti trofei che ha collezionato, insieme a 7 campionati di Bundesliga (l'ultima vittoria in questo torneo risale a quest'anno), 5 Supercoppe di Germania, 2 coppe nazionali, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club".Nonostante le sensazioni positive emerse nel finale di stagione, non si può affermare con certezza cherimarrà nel club rossonero per la prossima annata. Ha sicuramente aumentato le sue chance di continuare, ma ci sono molte questioni da chiarire prima: si deve considerare seresterà, quale sistema di gioco adotterà il, che tipo di mercato sarà effettuato e quali investimenti saranno disponibili. Allo stesso modo, è comunque possibile una sua partenza, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta. Inoltre, l'agente del calciatore è già stato interpellato da alcune squadre, dunque sarà importante capire se questo interesse si tramuterà in proposte concrete e se saranno accettate dal Milan, che, è bene ricordarlo, ad agosto ha investito 38 milioni di euro più bonus per acquisire Nkunku dal