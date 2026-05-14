Nel suo intervento su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, un giornalista specializzato in ambito di calciomercato, ha analizzato le prospettive di alcune figure importanti nel Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla situazione futura di Igli Tare

Sul futuro di Allegri

"Se Allegri riuscirà a conquistare la Champions, scatta automaticamente un rinnovo di contratto valido per un altro anno a sei milioni netti, estendendo così il suo contratto per altri due anni. Non mi risulta che abbia intenzione di lasciare. Se il Milan decidesse di cambiare, dovrà affrontare un contratto significativo. In base alle informazioni di Peppe e alle mie fonti, credo che Tare non sarà il direttore sportivo della prossima stagione. Prima di tutto, bisogna stabilire chi sarà il nuovo direttore sportivo, chi guiderà la parte proprietaria e poi confrontarsi con Allegri per verificare se ci sono le condizioni affinché lui resti"."Se il Milan avrà altri piani, farà le sue valutazioni, escluderà Allegri e potrà ingaggiare un altro allenatore, come Italiano, che già l'anno passato era stato preso in considerazione da Furlani. Tuttavia, non penso si possa considerare conclusa l’esperienza di Allegri con il Milan; anzi, aspetterei ulteriormente prima di esprimere un'opinione definitiva".

Per quanto riguarda il reparto offensivo ci sono tanti nomi che circolano attorno al Milan: da Leandowski a Guirassy passando per Sorloth e Vlahovic. Nelle ultime ore i media hanno fatto una possibile considerazioni su un altro giocatore di rilievo: Romelu Lukaku. Ormai distante dal Napoli a tutti gli effetti, il belga aspetta il termine della stagione per decidere dove giocare un prossimo anno.

La situazione di Lukaku

Il giocatore belga, tornato ieri nel suo paese per continuare il suo percorso di recupero dall'infortunio, sembra destinato a lasciare ilentro la fine dell'anno. Nelle ultime settimane è stato associato al, ma questa mossa non si concretizzerà. Lo stesso Romelu conferma a Schiavone: "Non vengo al Milan".

L’attaccante belga ha vissuto una stagione davvero particolare: in primo luogo, un grave infortunio durante un'amichevole estiva, poi un ritorno anticipato e, infine, ulteriori problemi legati alla stessa cicatrice, che hanno causato una frattura tra lui e il Napoli. Circa un mese fa, Lukaku ha deciso di tornare in Belgio per ricevere cure, senza il consenso del club: da quel momento, era evidente che le sue strade e quelle del Napoli si sarebbero separate a fine anno.