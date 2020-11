Calciomercato Milan – Stasera si chiude il primo colpo: affare da 15 milioni

Calciomercato Milan – Maldini stasera proverà a chiudere il primo colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il Milan si troverà di fronte questa sera l’Hellas Verona, sfida valida per la settima giornata di Serie A ed in programma alle 20:45 a San Siro. Dopo il turnover contro il Lille in Europa League, Stefano Pioli schiererà in campionato l’onze de gala. Tornano titolari, dunque, Calabria, Bennacer, Calhanoglu e Saelemaekers; davanti l’insostituibile è Ibrahimovic, resta un dubbio invece sulla trequarti: Leao o Rebic? Entrambi in campo nella ripresa in Europa League, attenzione alla candidatura del croato. Il Verona, invece, si presenterà con gli infortuni di Gunter e Ronaldo Vieira e le scelte quasi obbligate per Juric. In difesa Ceccherini e Lovato insieme a Magnani. In attacco ci sarà l’ex Kalinic; dietro di lui, oltre a Barak protagonista con il Benevento, chi si contende una maglia sono i vari Salcedo, Colley e Zaccagni.

Oltre al risultato utilissimo per la classifica, la sfida sarà importante anche per una trattativa. Milan-Hellas Verona, infatti, è anche la gara di Matteo Lovato, il giovane difensore gialloblù sta disputando un ottimo inizio a stagione ed è finito sul taccuino di molti club. Tra questi ci sono anche i rossoneri, che sono pronti a sfidare la concorrenza per arrivare al giocatore, già a gennaio. Questa sera però avrà difronte un avversario davvero speciale: Zlatan Ibrahimovic. Un test importantissimo una sorte di esame di maturità calcistica, perché lo svedese è il capocannoniere della Serie A, oltre al fatto che magari tra qualche mese condivideranno lo spogliatoio di Milanello.

La dirigenza del Diavolo osserverà da vicino la prova del ragazzo, un occasione in più per fare bene. Il match, dunque, sarà occasione per le due società per parlare di Lovato: dalla Spagna riportano che i due club siano già da tempo in contatto e, addirittura, in accorto. Si deciderà tutto questa sera? Il mercato milanista non si limiterà solamente a un difensore centrale: ecco tutti gli obiettivi di Maldini per un grande mercato di gennaio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA