Calciomercato Milan – Sogno Ramos: Maldini prova il colpo da urlo!

Calciomercato Milan – Sogno Ramos: che colpo di Maldini!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gennaio si avvicina. La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata davanti alla prossima finestra di mercato. L’obiettivo principale non è un segreto, il Milan infatti è alla ricerca di un nuovo centrale. Tanti i nomi accostati al Diavolo, lo abbiamo riportato ampiamente riportato. Da Nikola Milenkovic della Fiorentina a Matteo Lovato dell’Hellas Verona. Da Ozan Kabak dello Schalke 04 a Melayro Bogarde dell’Hoffenheim. Fino a Simakan dello Strasburgo e Perr Schuurs dell’Ajax. Senza dimenticare le piste che portano a Kristoffer Ajer del Celtic di Glasgow e Anel Ahmedhodzic del Malmo.

Secondo quanto riporta il portale fichajes.net, però, il Milan starebbe cullando ‘un sogno’, o forse è meglio dire una suggestione. Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Il calciatore infatti è in scadenza di contratto con i Blancos e non sembra intenzionato a rinnovare il suo accordo con la squadra spagnola. Ovviamente la possibilità di ingaggiare il giocatore ha attirato l’attenzione dei più importanti club europei, non ci sono solo i rossoneri. Tanta concorrenza, a partire dal Paris Saint-Germain, ma attenzione anche alla Vecchia Signora, intenzionata a ricomporre la coppia con Cristiano Ronaldo. Pista complicatissima, forse impossibile. Forse, perché lo stesso Sergio Ramos non ha mai negato la sua ammirazione per il direttore tecnico del club meneghino: Paolo Maldini.

Proprio il dirigente e Bandiera del Diavolo potrebbe giocare un ruolo importantissimo. Convincere Sergio Ramos a ridursi lo stipendio, ad oggi altissimo, da doppia cifra. Il primo passo però per arrivare al capitano del Real Madrid è la qualificazione alla prossima Champions League, soldi che permetterebbero al Milan di sedersi al tavolo delle trattative. Consapevole che l'operazione non sarà semplice. Per ovvi motivi lo spagnolo non è il primo sulla lista dei prossimi acquisti, ma i rossoneri stanno valutando anche lui, tra i tanti nomi sotto osservazione.