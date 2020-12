Calciomercato Milan – Il sogno di Maldini è in vendita: “Può arrivare a gennaio!”

Calciomercato Milan – Il sogno estivo può arrivare a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Giovedì sera è arrivata l’ufficialità: il Milan si è qualificato ai sedicesimi di finale, grazie alla sofferta vittoria contro il Celitc. Una vittoria e un passaggio del turno che però hanno avuto un peso: l’infortunio di Simon Kjaer. Il danese nella giornata odierna si è sottoposto alle visite di controllo: lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Un danno importante per la squadra di Pioli che, proprio in difesa, è carente: il tecnico rossonero al momento può contare solo su Romagnoli e Gabbia. Ci sarebbero anche Musacchio e Leo Duarte, ma l’argentino, oltre ad essere tra i cedibili e fuori dal progetto rossonero, sta recuperando dal lungo infortunio mentre il brasiliano è ritenuto ancora troppo acerbo per giocare ad alti livelli.

Kjaer dovrà stare fuori almeno 2 settimane, ma il suo infortunio ha messo in evidenza quanto sia corta la rosa difensiva del Milan. Era un po’ il segreto di Pulcinella, tanto che Maldini e Massara durante l’ultimo mercato avevano cercato di ingaggiare un centrale: Kabak, Milenkovic, Lovato e Tomiyasu. E proprio nelle ultime ore la dirigenza di via Aldo Rossi sarebbe tornato alla carica per il nipponico classe 1998. La trattativa in estate si era arenate per le richieste del felsineo ritenute troppe esose dal club rossonero: 25 milioni.

Ma l’infortunio di Kjaer e il sempre più probabile addio di Musacchio rendono l’acquisto del centrale come una priorità. E Tomiyasu è diventato il principale indiziato per vestire, già dal gennaio, la maglia del Milan. Il giapponese piace moltissimo ai rossoneri, che hanno già provato a prenderlo a giugno. Il Bologna può pensare di cedere il nipponico, con la possibilità di ottenere una grande plusvalenza. Tomiyasu può arrivare a Milanello e crescere alle spalle di Kjaer, pronto a diventare il titolare a fianco di Romagnoli nel futuro. >>>Ed in queste ore i rossoneri cambiano i piani: tre grandi mosse per gennaio, Maldini è pronto a un grande mercato! <<<