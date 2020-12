Calciomercato Milan – Maldini ne fa fuori tre: 25 milioni in arrivo a gennaio!

Calciomercato Milan – Tre giocatori fuori a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ottimo inizio di stagione della squadra di Pioli ha, inevitabilmente, cambiato le prospettive del progetto Milan. I rossoneri, infatti, sono in testa alla classifica e stanno sorprendendo tutti. Tanto che, ad oggi, la leadership in campionato fa sognare i tifosi. Il Milan infatti può aspirare a qualcosa di grande, il sogno Scudetto è già stato sdoganato da diversi rossoneri. La rosa però non è completa, la società lo sapeva già in estate ma pensava di poter gestire serenamente la stagione. Per tornare in Champions, infatti, potrebbe bastare anche un semplice acquisto. Il Milan, però, vuole sognare in grande ed anche il fondo Elliott sembra disposto a dare il via libera a un aumento di budget per gennaio. Nonostante questo, però, serviranno delle cessioni. >>>Maldini e Pioli hanno già individuato i tre giocatori che possono lasciare Milanello a gennaio: ecco i nomi!<<<