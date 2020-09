Calciomercato Milan – Maldini scatenato: vuole fare un altro regalo a Pioli

NEWS MILAN – Prosegue a gonfie vele la campagna di rafforzamento del Milan. Questa prima parte di calciomercato ha regalato a mister Pioli innesti di estremo valore come Diaz, Kalulu, Tatarusanu e soprattutto Tonali, ma anche delle conferme fondamentali per la lunga stagione che partirà fra pochi giorni con l’esordio in Europa League. Ci riferiamo al rinnovo di Ibrahimovic, autentico totem dell’attacco del Diavolo e all’acquisto a titolo definitivo di Rebic dall’Eintracht di Francoforte. La rosa rossonera ha aumentato sensibilmente la propria qualità, ma c’è ancora qualcosa da sistemare, soprattutto nel reparto arretrato dove gli unici profili che garantiscono un’affidabilità vicina al 100% risultano essere Romagnoli e Kjaer.

E allora, l’oggetto del desiderio di mister Pioli rimane Milenkovic della Fiorentina, cresciuto proprio sotto la guida tecnica dell’allenatore emiliano. Secondo La Repubblica gli ultimi scampoli di mercato potrebbero riservare delle sorprese su questo fronte. Il presidente del club toscano Rocco Commisso è atteso in Italia la prossima settimana per occuparsi della complicata situazione rinnovi in casa viola. Le maggiori difficoltà per prolungare l’accordo con i gigliati sembrerebbero essere state riscontrate proprio con il centrale serbo, che andrà a scadenza nel 2022.

L’agente Ramadani è in contatto costante con il Milan, con il quale ha da poco concluso l’affare Rebic. Nei numerosi incontri andati in scena nel quartier generale rossonero si è parlato più volte di Milenkovic, che potrebbe rappresentare un grandissimo colpo dell’ultimo minuto. Perché il Diavolo temporeggerà ancora per sferrare l’assalto decisivo?

La dirigenza meneghina è in attesa di capire se, davvero, il giocatore continuerà a fare muro con il club di appartenenza per il rinnovo. Nel caso in cui fosse così, Commisso sarebbe quasi costretto a ridimensionare le sue pretese economiche per cedere il gioiello della Viola ed il Milan potrebbe approfittare per chiudere l'ennesimo colpaccio di un mercato scoppiettante.