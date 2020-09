Calciomercato Milan – Tenetevi forte: arriva una notizia da paura!

Calciomercato Milan

NEWS MILAN – Da dove iniziare? Solo nelle ultime 24 ore sono arrivate così tante notizie in relazione al calciomercato del Milan, che non basterebbero 10 articoli per parlarne compiutamente. Ecco il motivo per cui, oggi, abbiamo deciso di concentrarci su qualcosa di più specifico e importante. Di cui si è già parlato negli scorsi giorni ma che ora, potrebbe seriamente tornare di moda. Il riferimento, va evidentemente a Bale. Il giocatore messo tecnicamente fuori dal Real Madrid, che a breve dovrà iniziare a guardarsi intorno. E su questo fronte, ci sono novità.

Già, perché se davvero il Milan vuole fare il salto di qualità in maniera definitiva, allora, quella legata al giocatore Gallese potrebbe essere un’occasione molto – ma molto – ghiotta. Questo, perché secondo quanto viene riportato in queste ore dal “Telegraph” il Real Madrid, avrebbe preso una decisione importantissima in merito. Ossia, quella di “accollarsi” metà dello stipendio (enorme, da 15 milioni di euro netti a stagione) del calciatore, pur di liberarsene. Una notizia, che se confermata potrebbe fare letteralmente esplodere il calciomercato Europeo.

Proprio così: Bale è stato accostato in questi giorni al Milan, qualcuno (follia) dava addirittura per fatto l’affare. La verità, probabilmente, sta nel fatto che qualche sondaggio potrebbe essere stato timidamente portato avanti. Ma senza affondare, visto – appunto – lo stipendio impraticabile del giocatore. Evidente, che una voce come quella di cui vi abbiamo parlato, rischia di cambiare le carte in tavola. Dovendo pagare “solo” la metà dello stipendio, la strada verso Milano potrebbe improvvisamente diventare praticabile. I tifosi milanisti, ne siamo certi, impazzirebbero di fronte un ad colpo simile. Che andrebbe a coronare in maniera definitiva, un calciomercato già ottimo. Come andrà a finire, lo staremo a vedere. Maldini intanto, sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA