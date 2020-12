Calciomercato Milan – Mourinho fa un regalo a Maldini: colpo Milan da Scudetto!

Calciomercato Milan – Colpo da Scudetto grazie a Mourinho!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La difesa del Milan ha bisogno di rinforzi, l’infortunio di Simon Kjaer ha messo a nudo ancora una volta, come se ce ne fosse ancora bisogno, quanto la coperta sia corta lì dietro. Gabbia per ora non ha fatto male, ma il giovane centrale non può bastare. Musacchio è ancora fermo per infortunio anche se sembra essere vicino al rientro, come rivelato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa. Ci sarebbe anche Duarte, ma il brasiliano non ha convinto, Paolo Maldini ha parlato di sfortuna riferendosi all’ex Flamengo. A gennaio potrebbe lasciare i rossoneri, magari in prestito, in modo da poter crescere senza le pressioni che la maglia del Milan posta con sé. A dire il vero anche su Musacchio ci sono voci di mercato, che vedono l’ex Villarreal lontano dal Diavolo nel prossimo futuro.

La dirigenza è consapevole e sta lavorando proprio su questo obiettivo. Tanti i nomi accostati al club meneghino, da Kabak, al Lovato passando per sogni e suggestioni che portano a Boateng o Sergio Ramos in estate. Tra questi nomi va registrato anche un’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra. Secondo quello che riporta il Sun, infatti, il Milan sarebbe tornato a parlare con il Tottenham proprio per un difensore. Non è Serge Aurier, il terzino è stato inseguito per tutta la scorsa sessione estiva di mercato, senza però arrivare mai a Milanello. L’obiettivo adesso è cambiato. Piace Davinson Sanchez, 24enne difensore centrale, colombiano, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe complicare l’affare, o per lo meno alzare il prezzo della possibile operazione.

C’è chi però sarebbe felice di vedere il colombiano in direzione della Serie A. Mourinho, infatti, cederebbe più che volentieri il calciatore al Diavolo, a patto che arrivino i soldi per strappare Skriniar ai nerazzurri. Anche in questo caso stiamo parlando di un lungo inseguimento estivo non a buon fine. Servono 45 milioni euro per Davinson Sanchez, cifra alta come dicevamo, ma che permetterebbe al Milan di aggiungere al suo roster un innesto di qualità ed esperienza. Un tassello in più per il definitivo salto di qualità. >>>E dopo la vittoria del girone d’Europa League arriva la notizia: “Ecco altri 15 milioni per il mercato, Maldini si scatena a gennaio!” <<<