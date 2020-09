Calciomercato Milan – Maldini esagera: “Ecco chi vuole comprare”

Calciomercato Milan, quante novità: il punto sulle prossime mosse rossonere

NEWS MILAN – Il Milan è stato la vera sorpresa della Serie A per quanto riguarda il calciomercato. Maldini ha già regalato a Pioli dei colpi straordinari, con l’affare Tonali ovviamente in testa. Il direttore tecnico rossonero sta lavorando per consegnare al tecnico rossonero una rosa che possa essere più competitiva rispetto a quella dell’anno scorso. Dunque, nonostante il Milan abbia già fatto molto sul mercato, la campagna acquisti non è da considerarsi conclusa. Tutt’altro, secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan sarebbe pronto a mettere a segno altri due colpi.

La prima operazione dovrebbe riguardare il centrocampo: Pioli ha chiesto un altro rinforzo per la mediana oltre a Tonali, e presto potrebbe venire accontentato. I nomi sulla lista di Maldini sono quelli di Bakayoko, Soumaré e Florentino Luis, con particolare preferenza per il primo. Il ritorno di Bakayoko, per cui il Chelsea continua a chiedere 30 milioni di euro, si starebbe complicando. Maldini potrebbe dunque virare con decisione su Soumaré, in quanto anche l’operazione Florentino Luis col Benfica potrebbe rivelarsi troppo dispendiosa. In ogni caso, prima di piazzare il colpo a centrocampo, il Milan dovrà sistemare due questioni ritenute fondamentali.

Sempre stando al quotidiano, ogni nuovo arrivo in mediana sarebbe subordinato al passaggio del preliminare di Europa League – impresa relativamente semplice, ma ancora da raggiungere – e alla cessione di Rade Krunic, su cui c'è l'interesse di club come Torino e Friburgo. Il Milan potrebbe poi mettere a segno un altro colpo in difesa: Maldini vorrebbe regalare a Pioli un terzino destro all'altezza di Hernandez, uno come Serge Aurier o Denzel Dumfries. Un veterano affermato oppure un giovane prospetto, ma pare che nessuno dei due potrà vestire rossonero finché non verrà ceduto uno tra Calabria e Conti.