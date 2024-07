Calciomercato Milan: Luka Romero pronto a ripartire in prestito

Luka Romero, attaccante argentino del Milan negli ultimi mesi in prestito all'Almería, lascerà nuovamente il Diavolo in questo calciomercato

Luka Romero, attaccante argentino classe 2004 che il Milan ha messo sotto contratto - a parametro zero - nell'estate 2023, ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito nell'Almería, nella Liga spagnola, prima di far ritorno in rossonero in questo calciomercato estivo.